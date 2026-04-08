Via libera alle assunzioni anche per gli idonei del “concorsone” 2020: approvato emendamento alla Camera

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo che sancisca il via agli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, con possibilità di finestra temporale per la presentazione delle domande fissata già a metà aprile, arriva una buona notizia per i destinatari di queste graduatorie finalizzate al ruolo. Il ministero ha infatti deciso di aprire anche agli idonei del concorso straordinario del 2020, che potranno quindi inviare domanda di partecipazione grazie alla recente approvazione di un emendamento in merito.

La decisione della Camera

Una soluzione richiesta dai sindacati e dai diretti interessati, che sblocca la situazione di migliaia di docenti precari che attendevano da anni la stabilizzazione.

La decisione è stata presa dalla V Commissione Bilancio della Camera. La conversione in legge del decreto PNRR è stata anche l’occasione per approvare un emendamento che consente di includere anche altri beneficiari all’accesso agli elenchi regionali per il ruolo.

Ora non resta che attendere la pubblicazione del decreto attuativo che ufficializzerà il via al nuovo canale di reclutamento pensato per il prossimo anno scolastico 2026/2027, con elenchi che avranno precedenza in ottica immissioni in ruolo anche su scorrimento prima fascia sostegno GPS e mini call veloce.

Il concorsone 2020

L’emendamento prevede l’inclusione negli elenchi aggiuntivi anche degli idonei del concorso straordinario di cui alla legge 159/2019. Via libera quindi anche a chi ha superato la prova scritta di quello che è stato ribattezzato il “concorsone” del 2020 (DD 510).

La loro esclusione era stata oggetto di polemiche, considerato che anche loro erano risultati idonei, superando le prove pur non rientrando tra i vincitori. In un primo momento erano rimasti esclusi, ma adesso sono stati ricompresi.

FAQ

1. Chi potrà accedere agli elenchi regionali per il ruolo 2026?

Oltre ai vincitori, anche gli idonei dei concorsi, inclusi quelli del concorso straordinario 2020.

2. Qual è la novità introdotta dal recente emendamento?

L’apertura agli idonei del concorso straordinario 2020, inizialmente esclusi dalla procedura.

3. Chi ha approvato questa modifica?

La decisione è stata presa dalla V Commissione Bilancio della Camera durante la conversione del decreto PNRR.

4. Quando si potranno presentare le domande?

È prevista una finestra a metà aprile, ma resta in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.

5. Che ruolo avranno gli elenchi regionali nelle assunzioni?

Avranno priorità rispetto a GPS sostegno e mini call veloce per le immissioni in ruolo 2026/2027.