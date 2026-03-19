Stabilizzazione precari con tre anni di servizio: le prospettive dopo la sentenza della Cassazione

Le nuove sentenze riportano al centro il nodo dei 36 mesi: tra ricorsi e burocrazia, i docenti restano sospesi tra diritto e attesa. Anche la normativa ha dovuto recepire queste indicazioni, aprendo alla possibilità di ottenere risarcimenti in caso di abuso di contratti a termine. Per la stabilizzazione automatica di chi ha accumulato 36 mesi di servizio precario, la strada sembra però ancora lunga. Le pronunce della Cassazione e le indicazioni dell’Unione europea sono sicuramente un buon viatico in questo senso, ma la normativa sembra essere ancora distante. Più fattibile la strada che può portare al doppio canale di reclutamento docenti, alternativa alle assunzioni dal canale unico dei concorsi scuola, per valorizzare esperienza e punteggi maturati nel nome della continuità didattica.

Tre anni di servizio, da esperienza a punto critico

Per chi lavora nella scuola con contratti a termine, i tre anni di servizio non rappresentano più soltanto un passaggio professionale. Diventano il momento in cui il sistema mostra le sue contraddizioni.

Da una parte l’esperienza accumulata, dall’altra un meccanismo di reclutamento che continua a produrre incarichi temporanei, senza trasformare automaticamente quel lavoro in stabilità.

Le più recenti decisioni della Corte di Cassazione riportano questa frattura sotto i riflettori, dando nuovo peso al tema del precariato prolungato.

Ricorsi, prove e dettagli che fanno la differenza

Chi ha superato i 36 mesi si trova oggi davanti a una scelta concreta: valutare un’azione giudiziaria. Ma non basta il numero degli anni.

Conta come sono stati maturati. Bisogna ricostruire ogni passaggio: che tipo di supplenze sono state svolte, se il servizio è stato continuo o frammentato, se i posti erano realmente vacanti, se sono state attivate o meno procedure di reclutamento.

È su questi aspetti che si gioca la partita in tribunale. Le sentenze più recenti guardano proprio alla sostanza del lavoro svolto, per capire se quei contratti hanno coperto esigenze temporanee oppure necessità strutturali della scuola.

Stabilizzazione ancora lontana: due binari distinti

Il messaggio che emerge dalle pronunce è chiaro: non è più sostenibile trattare anni di servizio come una condizione indefinita. Il precariato reiterato può configurarsi come un problema giuridico, non solo organizzativo.

Eppure, il sistema continua a muoversi su due livelli separati. Da un lato i tribunali, che riconoscono sempre più spesso il peso dell’esperienza maturata; dall’altro l’amministrazione, che non sempre traduce quel riconoscimento in percorsi stabili.

Il risultato è una situazione ancora sospesa: chi ha lavorato per anni nella scuola resta diviso tra la strada del ricorso e quella delle procedure amministrative, senza un collegamento reale tra le due.