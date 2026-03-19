GPS 2026, cosa succede dal 30 marzo: partono i controlli sulle domande

Possiamo definire definitivamente tramontata la possibilità che il ministero conceda una proroga per la presentazione delle domande GPS 2026, conclusa lunedì scorso. Di proroga si era parlato nelle ore successive al disservizio che aveva caratterizzato l’ultima giornata concessa per l’invio delle istanze utili all’aggiornamento delle graduatorie, probabilmente non casualmente coincidente anche con il primo giorno di presentazione delle domande per la mobilità.

Ora tocca agli Uffici scolastici

Forse anche questa sovrapposizione, ma non ci sono conferme ufficiali, ha contribuito a mandare per qualche ora in tilt il server del ministero. Già nella tarda mattinata dello stesso lunedì, però, il servizio ha ripreso a funzionare. Troppo poco, evidentemente, per spingere il ministero verso la concessione di una proroga, comunque invocata da quanti avevano aspettato, forse colpevolmente ma sicuramente legittimamente, le ultime ore della finestra temporale per inoltrare l’istanza.

A tre giorni dalla chiusura delle domande, nessuna comunicazione in tal senso è arrivata dal ministero, per cui si può definitivamente considerare archiviata l’ipotesi di una proroga. Ora tocca agli Uffici Scolastici capitalizzare al massimo la decisione, contestata, di anticipare la presentazione delle domande, sfruttando le settimane in più a disposizione per controllare con attenzione i titoli dichiarati.

Il ministero punterà, proprio in virtù di questo anticipo, a ottenere graduatorie senza errori.

Appuntamento dal 30 marzo

Anche perché gli Uffici Scolastici potranno avvalersi della collaborazione delle scuole polo, alle quali viene delegata la valutazione di specifiche classi di concorso, con l’obiettivo di evitare difformità nelle valutazioni.

Iniziano già ad arrivare alcune comunicazioni operative: ad esempio, l’Ufficio Scolastico di Genova ha confermato che “il sistema è attualmente impegnato nell’elaborazione delle domande presentate”.

Dal 30 marzo parte la fase di valutazione con l’accesso alla piattaforma da parte degli Uffici Scolastici. La pubblicazione delle graduatorie gps non ha ancora una data ufficiale: si parla di maggio nelle ipotesi più ottimistiche, ma resta concreta anche la possibilità di arrivare a luglio.