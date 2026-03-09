Niente carta del docente per l’attribuzione delle annualità pregresse riconosciute tramite sentenza: le indicazioni del ministero

Finalmente disponibile la Carta del docente 2026, ridotta come ormai sappiamo a 383 euro (invece dei consueti 500 erogati da quando è stata istituita) in virtù dell’allargamento della platea dei beneficiari anche ai precari, a fronte di un mancato aumento dei fondi disponibili.

L’avviso del ministero

Ma la Carta docente non è ancora disponibile per tutti. Dovranno infatti attendere ancora i beneficiari del bonus derivante da sentenza. L’annuncio è pubblicato sulla stessa piattaforma cartadeldocente.istruzione.it, dove campeggia un avviso riservato a chi è in attesa dell’accredito delle somme riconosciute a livello individuale tramite decisione del giudice.

Oggi tutti i docenti aventi diritto hanno trovato sul proprio profilo l’accredito del bonus, ma non quelli in attesa dell’erogazione delle somme spettanti a seguito di ricorso.

Lo spiega il Ministero con un avviso all’interno della piattaforma in cui specifica che: “per l’attribuzione delle annualità pregresse riconosciute tramite sentenza, si invita ad attendere i tempi tecnici”.

Chi non ha già provveduto deve seguire l’iter specifico per ottenere il riconoscimento del bonus Carta docente in seguito a sentenza.

Procedura e documentazione

Il primo passo è quello di inviare la richiesta alla casella PEC dell’Ufficio scolastico regionale competente. Solo a quel punto l’ufficio scolastico avrà tutti gli elementi utili e la trasmetterà al Ministero che, tramite SOGEI, provvederà ad accreditare le somme spettanti nel borsellino elettronico.

Per ottenere il bonus è necessario inviare copia della sentenza e relata di notifica, ai sensi dell’articolo 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, con attestazione dell’avvocato sulla conformità della sentenza all’originale.

Chi ha già provveduto a completare tutti i passaggi richiesti dovrà semplicemente attendere l’accredito sulla piattaforma.