Disponibile oggi la Carta del Docente: prevista “fila” per accesso, si avranno a disposizione 30 minuti per le operazioni

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il giorno della Carta del Docente. L’accredito è previsto per la giornata di oggi e non sono richiesti passaggi particolari per ottenerlo. Non bisogna quindi collegarsi necessariamente al sito prima possibile per visualizzare l’importo che, lo ricordiamo, è inferiore ai consueti 500 euro in virtù dell’ampliamento della platea dei beneficiari.

Oggi saranno quindi disponibili per tutti gli aventi diritto i 383 euro che per quest’anno rappresentano l’importo individuato dal ministero per la Carta del docente, sulla base dei fondi disponibili e dei beneficiari individuati. Il decreto sancirà ogni anno la cifra specifica cui si avrà diritto.

La piattaforma

Per visualizzare l’accredito della Carta del Docente bisogna fare riferimento alla piattaforma dedicata.

Chi non effettua l’accesso oggi 9 marzo, in ogni caso, non perde alcun beneficio. Dunque nessuna ansia se non si dovesse riuscire ad accedere alla piattaforma, in virtù del prevedibile picco di accessi che si verificherà da parte di chi vorrà visualizzare il proprio importo.

Non ci sono correlazioni con il mancato riaccredito del bonus 2024/25 ai docenti che non avevano effettuato alcun accesso in quell’anno o che, pur avendo effettuato l’accesso al portafoglio, non avevano speso nulla.

Trenta minuti di tempo

La giornata del 9 marzo rappresenta solo la data ufficiale a partire dalla quale l’accredito sarà disponibile sulla piattaforma.

All’accesso si avranno a disposizione 30 minuti per completare le operazioni. L’importo 2025/26 è di 383 euro sulla carta, cui vanno aggiunti i fondi alle scuole. L’importo rimarrà disponibile per due anni scolastici, come previsto dal DPCM 28 novembre 2016, in realtà molto meno considerando che la scadenza del bonus 2025/26 è fissata al 31 agosto 2027, anche se l’accredito è avvenuto solo a marzo 2026 e non a settembre dell’anno scolastico di riferimento come avveniva in passato.