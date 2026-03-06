Carta del docente 2026: piattaforma non disponibile, non si può visualizzare il residuo dell’anno precedente

Il portale della Carta del docente è temporaneamente offline per aggiornamenti tecnici. Dal 9 marzo sarà disponibile la nuova edizione del bonus per l’anno scolastico 2025/26.

Sappiamo finalmente la data di disponibilità del bonus, il 9 marzo, e l’importo preciso (383 euro), ma al momento la piattaforma della Carta del docente è attualmente temporaneamente non disponibile a causa di un aggiornamento tecnico legato all’avvio della nuova edizione del bonus per l’anno scolastico 2025/26.

Sul sito ufficiale cartadeldocente.istruzione.it è comparso un avviso che informa gli utenti della sospensione momentanea del servizio. Il messaggio pubblicato sulla pagina segnala infatti che il portale è in fase di aggiornamento per consentire l’apertura della nuova annualità.

Nel testo si legge: “Il servizio Carta del Docente è temporaneamente non disponibile per attività tecniche di aggiornamento connesse all’apertura dell’edizione 2025/2026. Ci scusiamo per il disagio”.

Nuovo accesso e accredito dal 9 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indicato come data di riattivazione della piattaforma lunedì 9 marzo, anche se al momento non è stato comunicato un orario preciso per il ripristino del servizio.

Con il ritorno online del portale sarà possibile accedere alla nuova edizione del bonus destinato ai docenti per l’anno scolastico 2025/26. Aggiornamento indispensabile per inserire nella piattaforma la nuova platea degli aventi diritto, operazione che avviene normalmente all’inizio di ogni annualità.

Niente da fare nemmeno per chi ha bisogno di consultare il residuo relativo all’anno scolastico 2024/25. Funzione che dovrebbe tornare disponibile con la riattivazione prevista per il 9 marzo, insieme all’accredito del nuovo importo.