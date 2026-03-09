GPS sostegno prima fascia: bisogna dichiarare anche l’abilitazione sul posto comune?

Chi si inserisce in prima fascia sostegno deve indicare non solo la specializzazione, ma anche l’abilitazione sul posto comune per evitare la perdita di punteggio.

Il titolo di accesso alla prima fascia sostegno

Per l’inserimento nelle GPS prima fascia sostegno il titolo di accesso principale è la specializzazione sul sostegno, ottenuta tramite TFA sostegno o percorsi che danno lo stesso titolo come nel caso dei nuovi corsi Indire per la specializzazione abbreviata.

Questo titolo consente l’accesso alla graduatoria specifica per il sostegno nel grado di scuola corrispondente.

Ma la procedura non si limita alla sola indicazione della specializzazione. Il sistema richiede infatti che venga dichiarata anche l’abilitazione sul posto comune relativa allo stesso grado di scuola.

Una volta indicato il titolo, il sistema informatico lo collega automaticamente alla graduatoria del posto comune, consentendo l’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto.

Il rischio di perdita di punteggio

La mancata dichiarazione dell’abilitazione sul posto comune può avere conseguenze. Se il titolo non viene inserito nella sezione corretta della domanda, il sistema non attribuisce i punti previsti per quell’abilitazione, con il rischio di perdere punteggio in graduatoria.

Per questo motivo, nella compilazione della domanda GPS sostegno prima fascia, è fondamentale verificare che siano indicati correttamente sia il titolo di specializzazione sul sostegno sia l’abilitazione sul posto comune corrispondente al grado di scuola.

