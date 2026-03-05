Concorso PNRR3: recuperati candidati esclusi, cambia il voto minimo per alcune classi di concorso

Nel concorso scuola secondaria PNRR3 il voto minimo per l’orale è stato modificato in Calabria dopo alcune esclusioni di candidati. Ammessi nuovi aspiranti. Proseguono in tutta Italia le prove pratiche e orali del concorso per la scuola secondaria previsto dal DDG n. 2939/2025, relativo alla procedura PNRR3.

In Calabria, però, sono state modificate le soglie di accesso alle prove successive. Il motivo è l’esclusione di alcuni candidati. La fattispecie è inerente il voto minimo richiesto per rientrare tra gli ammessi alla fase orale. Il meccanismo si basa sulla regola che consente l’accesso alla prova successiva a un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a bando per ciascuna classe di concorso.

Nuovi candidati ammessi alla prova orale

L’esclusione di alcuni aspiranti inizialmente inseriti tra gli ammessi ha comportato il ricalcolo della soglia di accesso.

Di conseguenza, per alcune classi di concorso il punteggio minimo è stato aggiornato, permettendo l’ammissione alla prova orale di candidati che in un primo momento erano rimasti esclusi perché fuori dal limite del triplo dei posti disponibili.

Con le nuove soglie, si è dovuto procedere a un allargamento della platea degli ammessi, così da rispettare il numero previsto dalla normativa concorsuale.

Le prove del concorso sono in corso

Le procedure del concorso PNRR3 stanno proseguendo con lo svolgimento delle prove pratiche e orali nelle diverse regioni.

Le commissioni stanno portando avanti il calendario già stabilito, mentre eventuali aggiornamenti come quello registrato in Calabria vengono comunicati dagli uffici scolastici competenti attraverso specifici avvisi relativi alle singole classi di concorso. Non è detto che la situazione non possa verificarsi anche in altre regioni nei prossimi giorni.