Importo stipendio marzo 2026 docenti e ATA: visibile già su NoiPA ma non per tutti

Come di consueto, nelle ultime ore del mese precedente risultano già visibili nell’area riservata di NoiPA gli importi del mese successivo per il personale scolastico interessato. In queste ore, infatti, docenti e personale ATA iniziano a visualizzare le cifre dello stipendio di marzo 2026 per i contratti a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Importi visibili a scaglioni

Non c’è da preoccuparsi se non si riescono a visualizzare già tutti gli importi: è infatti procedura frequente che i dati vengano caricati non tutti nello stesso momento ma a scaglioni successivi, in modo che siano tutti allineati entro poche ore.

La concomitanza del weekend in questo senso potrebbe rallentare ulteriormente le operazioni. È consigliato dunque riprovare nelle prossime ore per verificare che anche il proprio importo sia disponibile all’interno dell’area riservata NoiPA.

Le supplenze temporanee

Entro lunedì, sicuramente, tutto il personale scolastico sarà in grado di visualizzare l’importo. Marzo sarà il mese caratterizzato dal ritorno delle addizionali regionali e comunali, prassi ormai consolidata nel corso degli anni passati. Nei prossimi giorni c’è attesa anche per la disponibilità della Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi.

Appuntamento importante il prossimo mese anche per il personale che ha svolto supplenze temporanee. È infatti marzo il mese designato per percepire gli arretrati, che saranno corrisposti mediante emissione speciale. La data è ancora da ufficializzare, ma dovrebbe essere resa nota nei prossimi giorni.