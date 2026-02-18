Vacanze di Pasqua 2026 a scuola: dove si rientra prima e dove si resta a casa un giorno in più

Con Pasqua il 5 aprile, gli Usr hanno scelto una pausa molto simile quasi ovunque: cambia poco, ma quei piccoli scarti incidono su famiglie e organizzazione.

Le date scelte

Dopo la parentesi di Carnevale, nelle scuole torna la domanda più pratica di tutte: quando ci si ferma per Pasqua? Il fatto che nel 2026 la domenica pasquale cada il 5 aprile spinge molte regioni a fare la stessa scelta: una sospensione che copre il periodo tra giovedì 2 e martedì 7 aprile, con rientro a lezioni riprese subito dopo. È la soluzione “standard” perché consente di includere i giorni centrali della festività senza aprire un buco troppo lungo nel calendario, soprattutto in un mese che spesso coincide con verifiche, recuperi e prime scadenze organizzative nelle scuole.

Guardando le decisioni prese dagli uffici regionali, emerge infatti un quadro di sostanziale uniformità: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto convergono sulla stessa finestra di stop, dal 2 al 7 aprile. È una scelta che, di fatto, costruisce una “bolla” di continuità nazionale: chi si sposta tra regioni diverse per lavoro o per famiglia, in questa fase, trova calendari quasi sovrapponibili.

Le eccezioni

Le differenze vere si notano dove la pausa viene accorciata. Liguria e Valle d’Aosta, ad esempio, si fermano nello stesso avvio (si parte sempre dal giovedì), ma chiudono la sospensione prima, con rientro più ravvicinato. In pratica, si tratta di un taglio di un giorno rispetto alla formula più diffusa. È una scelta che può sembrare minima, ma per molte famiglie significa dover coprire un giorno in più di gestione domestica o, al contrario, recuperare più velocemente la normalità lavorativa. Spesso, dietro decisioni così, c’è un’impostazione più “asciutta” delle pause: si tutela il ponte pasquale, ma si evita di allungare oltre lo stretto necessario.

Due casi a parte

All’estremo opposto c’è chi concede un giorno in più. Trento, in particolare, estende la pausa fino a includere anche l’8 aprile. È una differenza che si inserisce nella logica delle autonomie speciali: il calendario non è costruito “fotocopia” rispetto alle regioni, e la gestione delle sospensioni può essere più flessibile. Non è tanto un’anomalia quanto un’impostazione diversa: la stessa Pasqua viene letta come occasione per un recupero più ampio, con un rientro più dolce e una settimana di ripartenza meno compressa.

Un caso a parte è Bolzano, che si muove in linea con lo schema prevalente, mantenendo la stessa finestra della maggioranza. Qui però il dato interessante non è tanto la Pasqua in sé quanto il fatto che, pur dentro un calendario spesso più “articolato” durante l’anno, la decisione sulla pausa pasquale resta prudente e agganciata al modello più comune: segno che, almeno su questo snodo, si tende a evitare divergenze troppo marcate, anche per ragioni organizzative legate a trasporti, famiglie e flussi turistici.