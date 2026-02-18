Servizio su sostegno e posto comune: come si ottiene il punteggio massimo nelle GPS

Fervono in preparativi in vista dell’ormai imminente apertura delle domande Gps per il biennio 2026-28. Tra critiche per l’apertura anticipata e timore di non ottenere il massimo punteggio possibile, i candidati sono alle prese con la verifica della propria situazione. Per quel che riguarda i docenti che vantano servizio su posto comune e sostegno, la normativa prevede che il sistema non sommi i punti tra graduatorie: il servizio viene riconosciuto automaticamente sullo stesso grado e valutato come aspecifico sugli altri.

Valutazione automatica, niente calcoli manuali

In vista della prossima compilazione della domanda per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il docente non deve effettuare alcuna operazione di somma tra posto comune e sostegno. È la piattaforma ministeriale a determinare in modo automatico il punteggio spettante, sulla base del servizio dichiarato.

Chi inserisce i periodi lavorati indica semplicemente dove ha prestato servizio: su una classe di concorso specifica oppure su sostegno. Da quel momento l’attribuzione dei punti segue le regole previste dalle tabelle di valutazione.

Stesso grado: punteggio pieno su più graduatorie

Un anno intero svolto su sostegno nella secondaria di primo grado vale 12 punti. Quei 12 punti non restano confinati alla sola graduatoria di sostegno: vengono riconosciuti anche sulle classi di concorso appartenenti allo stesso grado.

Non si tratta quindi di un raddoppio né di un’aggiunta manuale. Il sistema considera quel servizio valido in parallelo su tutte le graduatorie del medesimo livello scolastico.

Grado diverso: punteggio dimezzato

Se invece il servizio viene valutato su un grado differente rispetto a quello in cui è stato prestato, il meccanismo cambia. In quel caso il punteggio è considerato aspecifico e viene attribuito nella misura ridotta prevista dalla normativa, generalmente la metà.

Anche questa operazione avviene senza interventi del docente: una volta dichiarato correttamente il servizio, è il sistema a distribuire i punti secondo le regole vigenti che verranno confermate con la pubblicazione della prossima ordinanza.