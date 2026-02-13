Stipendio docenti febbraio 2026: ecco l’emissione speciale per gli arretrati, in pagamento nei prossimi giorni

Il mese scorso, come da programma, sono stati erogati gli aumenti e gli arretrati relativi al rinnovo del contratto scuola concordato da quasi tutti i sindacati e dal ministero alla fine dello scorso anno. All’indomani dell’emissione speciale inerente il pagamento degli arretrati, però, sono emerse diverse segnalazioni che hanno raggiunto i sindacati e la stessa NoiPA, da parte di personale scolastico che lamentava discrepanze tra quanto atteso e quanto effettivamente ricevuto.

Le tempistiche di pagamento

Va detto che non tutte le segnalazioni si riferivano a effettivi errori, ma in alcuni casi la stessa NoiPA ha confermato che c’era da rivedere qualcosa e che il controllo sarebbe stato effettuato in tempi brevi. Così in effetti è stato, e il risultato è che già questo mese il personale scolastico oggetto di errori nel pagamento degli arretrati vedrà erogata la differenza spettante.

Già in questi giorni nell’area riservata di NoiPA alcuni docenti e ATA stanno iniziando a visualizzare il nuovo importo derivante dal ricalcolo effettuato da NoiPA in relazione agli arretrati del Contratto 2022/24.

L’ufficialità è stata data da NoiPA stessa, che ha comunicato che dopo l’emissione dello scorso gennaio “il completamento delle lavorazioni relative all’applicazione del CCNL avverrà con l’emissione speciale di febbraio 2026, esigibile entro lo stesso mese”.

Emissione speciale che effettivamente verrà pagata questo mese, insieme al bonus una tantum, ultimo tassello per completare l’erogazione di quanto spetta ai docenti e agli ATA in virtù del rinnovo del contratto scuola in corso. L’emissione speciale non è ancora stata pagata e al momento è visibile solo l’importo. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche il relativo cedolino.

Il conguaglio fiscale

A febbraio c’è anche il calcolo del conguaglio fiscale che potrebbe comportare importi a debito o a credito, a seconda della situazione individuale di ciascun lavoratore.

La liquidazione degli arretrati contrattuali invece è relativa alla differenza tra gli importi previsti dal CCNL e quelli già riscossi con le Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC – assegni 119 e 129) e gli Anticipi rinnovo CCNL 2022-2024 (assegni 975 e 976).

Il calcolo è diverso da dipendente a dipendente e nel pagamento NoiPA computa le aspettative non retribuite, i congedi biennali, le assenze con impatto economico, il part-time. C’è poi da considerare l’IRPEF con aliquota media personale.