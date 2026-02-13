Percorsi abilitanti 60 cfu terzo ciclo: no all’iscrizione in più regioni

E’ finalmente stato pubblicato il decreto che sancisce l’avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti e i docenti interessati si concentrano sulle modalità di iscrizione soprattutto al percorso principale in chiave abilitazione, quello da 60 CFU. Molti docenti pensano alla possibilità di presentare più di una domanda per una stessa classe di concorso, provando a giocare le proprie possibilità in regioni diverse.

Abilitazione A048, niente doppia domanda in atenei diversi

Chi intende accedere ai percorsi abilitanti da 60 CFU per la classe di concorso A048 non può presentare due domande distinte scegliendo università collocate in regioni differenti. La possibilità di inoltrare istanze multiple, anche se riferite a sedi diverse, non è prevista dal quadro normativo attuale.

Il chiarimento riguarda i candidati che avevano valutato l’ipotesi di aumentare le chance di accesso candidandosi contemporaneamente in più atenei per la stessa classe di concorso.

Classe accorpata e percorso unico

Nel ciclo attualmente in corso, le classi di concorso precedentemente distinte sono state accreditate come un’unica classe. Questo significa che per A048 e A049 non esistono più percorsi separati: l’abilitazione segue un solo iter formativo.

Di conseguenza, non è possibile aggirare il limite presentando domande parallele, perché il percorso è considerato unitario a tutti gli effetti.

Il riferimento normativo

Il divieto trova fondamento nell’articolo 3 del decreto che disciplina i percorsi abilitanti. La norma non consente la presentazione di più istanze per la stessa classe di concorso in atenei differenti.

Anche nel caso in cui le università si trovino in regioni diverse, la candidatura deve essere una sola. Chi sceglie di partecipare al percorso abilitante per A048 dovrà quindi individuare un unico ateneo presso cui presentare domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti.