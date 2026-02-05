Percorsi abilitanti da 30 cfu: ancora valido il requisito di 24 cfu più tre annualità di servizio

Ancora nessuna novità circa l’aggiornamento delle GPS per il 2026 valide fino al 2028, mentre si è sbloccata nei giorni scorsi la situazione relativa ai percorsi abilitanti, ormai pronti a iniziare per il terzo ciclo, questione strettamente legata anche alle graduatorie per quel che riguarda le tempistiche.

I requisiti di accesso

Tra i percorsi abilitanti, grande interesse suscitano quelli da 30 CFU, in quanto riservati a una vasta platea di docenti potenzialmente interessati. Ma quali sono i requisiti di accesso per accedere a questa tipologia di percorsi?

È importante comprendere bene quale sia la corretta valutazione delle annualità di servizio maturate dopo la partecipazione ai concorsi PNRR. Chi ha partecipato al concorso scuola PNRR1, quando ancora erano validi come requisito di accesso i 24 CFU, essendo un concorso che apparteneva ancora alla fase transitoria (ormai terminata), se poi ha maturato successivamente tre annualità di servizio, di cui una specifica, vorrebbe ora iscriversi al percorso da 30 CFU.

La normativa dei nuovi percorsi abilitanti consente questa possibilità, come ha anche confermato lo stesso ministero esattamente un anno fa. Ricapitolando i requisiti di accesso, è stato specificato che per l’accesso ai percorsi da 30 CFU si considerano i requisiti maturati entro l’inizio del percorso.

Questo significa che chi, nel periodo successivo alla partecipazione al concorso, ha maturato le tre annualità di servizio richieste, di cui una sulla specifica classe di concorso, può adesso presentare domanda di iscrizione ai percorsi abilitanti da 30 CFU.

Le università applicano la normativa standard per i percorsi abilitanti. In caso di incertezza sull’iscrizione, è raccomandato rivolgersi direttamente all’Ateneo.

Normativa di riferimento

Per l’accesso ai percorsi abilitanti le università richiamano la disciplina ordinaria prevista dalla normativa vigente. Le modalità di iscrizione e la scelta della tipologia di percorso devono quindi essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale e recepiti dai singoli Atenei nei bandi attuativi.

In presenza di situazioni particolari o di dubbi interpretativi, ad esempio su titoli già conseguiti o su eventuali diritti maturati in precedenza, è consigliato rivolgersi direttamente all’università di riferimento per ottenere un chiarimento formale. L’interlocuzione con l’Ateneo consente di verificare correttamente la posizione individuale e di evitare errori nella presentazione della domanda.

I diritti già acquisiti

Un principio fermo è che un diritto già maturato non può essere revocato o annullato per effetto di un’interpretazione errata o di una scelta non correttamente inquadrata. Proprio per questo motivo, in caso di incertezza sulla tipologia di percorso a cui accedere, è opportuno evitare iniziative autonome e concordare con l’Ateneo la soluzione più coerente con la propria situazione.

Il confronto preventivo con l’università rappresenta quindi la strada più prudente per tutelare la propria posizione e garantire un’iscrizione conforme alla normativa.