Disponibilità Gps 2026: i posti e le tipologia di nomine con la nuova ordinanza

Non ancora comunicate le date di presentazione delle domande per le GPS, non ancora pubblicata l’ordinanza ufficiale. Ma nel frattempo sappiamo di fatto praticamente tutto del prossimo aggiornamento delle supplenze GPS per il prossimo biennio, sia per quel che riguarda la conferma della parte normativa che non è stata interessata dalle modifiche sancite nel corso delle informative sindacali, sia per quel che riguarda le novità che interesseranno il meccanismo di assegnazione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

La disponibilità delle supplenze

Tra le tante modifiche apportate, c’è quella inerente alle disponibilità delle supplenze. Il ministero ha lavorato in modo da provare a ridurre al minimo il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario, così da aumentare l’entità oraria delle supplenze.

La strategia in questo senso è stata quella di fare in modo che tutte le disponibilità orarie che residuano e che non costituiscono posto intero o cattedra vengano aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario.

La formazione delle cattedre

Per procedere, gli uffici scolastici lavoreranno operando sulla base degli stessi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orarie esterne nella scuola secondaria. Esistono però dei limiti, costituiti dall’orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola, che non potrà in ogni caso essere intaccato.

Le indicazioni fornite dal ministero parlano della necessità, in ogni caso, di provare a dare precedenza alla formazione di posti interi e cattedre. In alternativa, bisognerà provare a formare aggregazioni con la maggiore entità oraria possibile.