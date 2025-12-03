Aggiornamento GAE 2026: immissioni in ruolo su posti autorizzati ogni anno e supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche

Non solo aggiornamento delle gps nel 2026, naturalmente a tenere banco vista la portata dei docenti coinvolti nella procedura. Ci sarà anche a breve l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle graduatorie di istituto di prima fascia per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028.

Niente novità normative

Buoni segnali, considerato che nelle scorse ore il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che disciplinerà la procedura mediante la riapertura dei termini per l’aggiornamento delle GAE, suddivise in I, II, III fascia e fascia aggiuntiva (“IV”). Questo comporterà anche l’aggiornamento delle graduatorie di istituto correlate, che verranno disciplinate da un avviso successivo.

Niente novità normative, con applicazione delle disposizioni contenute nel DM n. 37 del 29 febbraio 2024. Le graduatorie avranno validità per i prossimi due anni scolastici, rispettando i dettami della legge n. 124/1999. Si farà ricorso alle GAE per le immissioni in ruolo su posti autorizzati ogni anno. Saranno utili anche per l’assegnazione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Richiesta maggiore flessibilità

Le riserve sarà possibile scioglierle dal 15 giugno al 2 luglio 2026 per i docenti iscritti nelle GAE. Bisognerà perfezionare entro il 30 giugno 2026 abilitazione all’insegnamento, specializzazione sul sostegno o titoli relativi ai metodi didattici differenziati. Finestra temporale utile anche per il perfezionamento dei requisiti per ottenere la riserva dei posti ai sensi della legge n. 68/1999 e dell’art. 6, comma 3-bis del decreto-legge n. 4/2006.

In riferimento a questa riserva temporale, il CSPI ha raccomandato al Ministero flessibilità in caso di ritardi non imputabili ai candidati.