Laurea con abilitazione: ancora in bilico l’inserimento con riserva in caso di conseguimento successivo alla chiusura dell’aggiornamento gps 2026

E’ ancora in sospeso la questione del conseguimento del laurea magistrale con abilitazione successivamente alla chiusura delle domande per l’aggiornamento delle Gps 2026 previsto per l’inizio del prossimo anno. La finestra temporale da parte del ministero non è ancora stata ufficializzata, ma tutte le indicazioni, in attesa dell’ordinanza definitiva, lasciano pensare che la procedura non sarà a gennaio ma tra febbraio e marzo, comunque prima della solita collocazione temporale in primavera, ma dopo le domande per la procedura di mobilità.

L’inserimento con riserva

I sindacati infatti hanno chiesto di evitare una sovrapposizione tra le due procedure. Resta però aperta la questione per chi conseguirà la laurea magistrale con abilitazione a marzo, e se potrà inserirsi nelle GPS con riserva se l’aggiornamento sarà aperto prima di quella data.

E’ una questione che si potrà definire solo con la comunicazione ufficiale delle date di apertura e chiusura delle domande e soprattutto leggendo cosa deciderà il ministero, in via definitiva, con l’ordinanza che sta per essere pubblicata.

I tre possibili scenari

In base alle prima indicazioni date ai sindacati, ci sono tre possibili scenari. In caso di chiusura successiva al conseguimento della laurea e dell’abilitazione, non ci saranno problemi per i candidati che potranno inserirsi a pieno titolo.

I primi problemi potrebbero insorgere nel caso in cui la laurea dovesse essere conseguita prima della scadenza e l’abilitazione dopo. In questo caso, il ministero dovrebbe consentire l’inserimento con riserva.

Le problematiche maggiori potrebbero insorgere nel caso in cui entrambi i titoli dovessero essere ottenuti dopo la scadenza. In questo caso, sarà necessario verificare le condizioni specificate nell’ordinanza ministeriale. Solo così infatti sarà possibile capire se il ministero avrà deciso di consentire in ogni caso l’inserimento con riserva.