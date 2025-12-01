Tra le novità delle GPS docenti 2026/28 anche l’introduzione della seconda fascia per i docenti di educazione motoria alla primaria

Ancora da definire la data di apertura per la presentazione delle domande, ma è già evidente come il prossimo aggiornamento delle Gps 2026 sarà caratterizzato da importanti novità in virtù delle modifiche che verranno apportate mediante nuova Ordinanza in corso di perfezionamento.

L’introdizione della seconda fascia

Una di queste novità (insieme alle altre già di fatto sancite dal Ministero come modifiche all’algoritmo e alla tabella di valutazione dei titoli) riguarda sicuramente l’educazione motoria primaria.

Con l’aggiornamento delle nuove GPS del biennio 2026/28 sarà introdotta una nuova modifica regolamentare che prevede in aggiunta alla prima fascia in cui sono inseriti o potranno inserirsi ex novo i candidati che hanno superato il concorso DDG n. 1330 del 4 agosto 2023, anche la seconda fascia.

I requisiti

I requisiti per accedere alla seconda fascia ed. motoria alla primaria, per quel che riguarda i titoli di studio validi sono:

LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, LM-68 “Scienze e tecniche dello sport”, LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”. Vale anche il titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009 (quali: LS 53 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”; LS 75 “Scienze e tecnica dello sport”; LS 76 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative”) [fonte UIL Scuola RUA].

Sono tutti titoli di accesso utili per il concorso, e non genericamente dei titoli di accesso alle classi di concorso A048 e A049 per la scuola secondaria. Questo almeno quanto anticipato dal ministero ai sindacati nel corso delle informative delle ultime settimane, l’ufficialità arriverà con la pubblicazione dell’ordinanza definitiva.