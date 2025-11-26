Visibile lo stipendio dicembre 2025 docenti: c’è la tredicesima, niente aumenti e arretrati

Iniziano a essere consultabili su NoiPA gli importi dello stipendio di dicembre e della tredicesima per tutto il personale scolastico con contratto annuale o a tempo indeterminato. Docenti e Ata stanno visualizzando la cifra in queste ore. Come sempre non tutti i profili sono aggiornati e allineati in contemporanea, ma nelle prossime, ore sicuramente entro al fine della giornata, tutti i dipendenti della scuola dovrebbero riuscire a prefezionare l’operazione.

Arretrati e aumenti

Ancora nulla, ma d’altra parte era una circostanza ampiamente prevista e annunciata, per quel che riguarda l’inserimento in busta paga per il personale scolastico degli aumenti firmati in occasione del rinnovo di contratto delle scorse settimane. L’iter burocratico non è ancora perfezionato e dunque bisognerà attendere i primi mesi dell’anno nuovo.

Allo stesso modo, viene meno la speranza da parte dei dipendenti scolastici di veder corrisposto saldo degli arretrati (di circa 1400 euro in media) e del bonus una tantum (140 euro circa in media) relativi all’aumento stesso di stipendio. Una cifra che avrebbe fatto comodo ai dipendenti della scuola in vista delle feste di Natale, ma che non è stato possibile erogare in tempo in virtù del ritardo di ministero e sindacati nella firma sul contratto scuola arrivato solo nei giorni scorsi.

Importi già disponibili nell’area riservata

Nell’area personale di NoiPA sono stati caricati gli importi relativi al cedolino di dicembre per docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con scadenza fissata al 31 agosto o al 30 giugno. Oltre allo stipendio ordinario, è visibile anche la quota della tredicesima mensilità, inserita automaticamente nel prospetto come avviene ogni anno.

Modalità di erogazione della tredicesima

La tredicesima viene corrisposta in un’unica soluzione all’interno del cedolino di dicembre. Per riceverla è necessario aver maturato almeno un mese di retribuzione nel corso dell’anno. Il pagamento segue le regole generali previste per tutti i dipendenti delle amministrazioni gestite dal portale.

Nei casi in cui il contratto cessi prima del 1° dicembre – per scadenza, pensionamento o dimissioni – l’importo maturato viene inserito nel cedolino di chiusura, separato rispetto alla mensilità ordinaria.

Cedolino e tempistiche di accredito

Come di consueto, la pubblicazione dettagliata del cedolino avviene nei giorni successivi alla visualizzazione degli importi sintetici. L’accredito segue il calendario previsto per il comparto scuola, senza variazioni rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo proseguono i problemi con la Carta del docente per crediti residui e sentenze favorevoli, a inizio anno nuovo dovrebbe invece essere attivata per tutti.