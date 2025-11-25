Graduatoria concorso PNRR3: non potrà essere scorsa per tutte le classi di concorso già nel 2026/27 lasciando posti vuoti da colmare con gli elenchi regionali

Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’atteso decreto che sancirà nel dettaglio la normativa di attuazione dei nuovi elenchi regionali per il ruolo, riservati agli idonei dei concorsi (ma anche ai vincitori interessati a cambiare regione). Il ricorso agli elenchi regionali scatterà a partire dal prossimo anno scolastico, dunque in estate in vista delle immissioni in ruolo 2026/27.

Quando si ricorre agli elenchi regionali

I nuovi elenchi regionali verranno utilizzati, come stabilisce la normativa contenuta nel decreto che li introduce “in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106″.

Quindi i concorsi PNRR. La normativa sarà utile a dirimere i dubbi relativi agli idonei del concorso Pnrr 3che prenderà il via nei prossimi giorni con le prime prove scritte messe in calendario dal ministero. Il bando dell’ultimo concorso organizzato nell’ambito degli accordi presi con l’Europa ha previsto un numero di posti disponibili di gran lunga superiore a quelli utili a perfezionare gli impegni in ambito Pnrr, e soprattutto molti di più rispetto a quelli a disposizione per le immissioni in ruolo del prossimo anno.

I vincitori del Pnrr 3

Questo significa che verranno spalmate le assunzioni dei vincitori lungo i prossimi tre anni. Questo si ripercuote anche sugli elenchi regionali, perché difficilmente tutta la graduatoria, per tutte le classi di concorso, potrà essere scorsa per intero già nel 2026/27, incluso il 30% di idonei.

Non dovrebbero restare dunque posti vuoti da assegnare con gli elenchi regionali. Il decreto sarà utile anche a chiarire se le graduatorie scorreranno per punteggio o i triennalisti avranno riserva come nei concorsi PNRR e quali saranno le eventuali ma inevitabili sanzioni per chi si iscriverà e poi rifiuterà il ruolo.

Le graduatorie degli Idonei Pnrr 1

In vista dell’iscrizione agli elenchi regionali, è utile la recente pubblicazione degli elenchi dei candidati idonei dei concorsi PNRR1, che hanno avuto la possibilità di visualizzare la propria posizione.

Informazioni importanti per prendere decisioni sul da farsi in relazione alla propria posizione, per fare calcoli di massima sulle proprie possibilità di essere assunti nella propria regione, decidendo se provare a “giocarsi” maggiori possibilità di assunzione iscrivendosi nell’elenco regionale per il ruolo.