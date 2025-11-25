Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2026: slittano insieme alla mini call veloce dopo quelle dai nuovi elenchi regionali per il ruolo

Tra pochi giorni verrà emanato il decreto attuativo per la costituzione degli elenchi regionali per il ruolo. Consentiranno di avere a disposizione un ulteriore canale di assunzione per i docenti precari in vista dell’anno scolastico 2026/27.

I requisiti per l’accesso

Il ministero ha annunciato che il decreto sarà pubblicato entro fine anno, dunque nel giro di un mese dovrebbe diventare realtà. Si tratta di una nuova norma prevista dal DL 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79. Potranno partecipare all’iscrizione in questi elenchi i docenti appartenenti sia alle classi di concorso che al sostegno, sia infanzia primaria che secondaria.

Il requisito per iscriversi aver ottenuto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Appartenere dunque alla categoria degli idonei dei concorsi scuola recenti.

Annualmente i docenti interessati e in possesso dei requisiti potranno iscriversi in una sola regione. Da un anno all’altro, rinnovando l’iscrizione, ci sarà la possibilità di cambiare regione.

L’ordine di assunzione

La normativa non preclude la possibilità di iscrizione ai vincitori di concorso, nel caso fossero interessati all’assegnazione di altri posti vacanti in una regione diversa.

Il decreto dovrebbe anche confermare la possibilità di iscriversi nella propria regione, possibilità utile per chi si colloca come idoneo oltre il 30%.

L’ordine di assunzione dei docenti che si inseriranno negli elenchi regionali rispetterà l’ordine di concorso. Priorità dunque al concorso straordinario 2020 e concorso ordinario DD n. 499/2020 per la scuola secondaria e DD n. 498/2020 infanzia e primaria, per proseguire con i concorsi PNRR.

Lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia

Importante ricordare che gli elenchi regionali avranno priorità rispetto allo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia, prorogate dal decreto scuola n. 127/2025. Unitamente alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia, il decreto ha prorogato anche le assunzioni anche per il prossimo anno da mini call veloce sostegno.