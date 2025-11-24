Scuole chiuse domani Campania 2025: allerta meteo 25 novembre, l’elenco dei comuni coinvolti

Domani molte scuole della Campania resteranno chiuse per allerta meteo arancione: decisioni in corso anche a Napoli, elenco dei comuni in aggiornamento. Per la giornata di martedì 25 novembre, numerosi comuni della Campania hanno disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. Le ordinanze riguardano anche gli istituti non già chiusi per la presenza di seggi elettorali, includendo quindi tutte le scuole private presenti nei territori coinvolti.

Nel comune di Napoli la decisione definitiva non è stata ancora ufficializzata, ma le valutazioni in corso fanno prevedere una possibile sospensione delle attività didattiche anche nel capoluogo. L’allerta sarà attiva dalle 23:59 di oggi fino alla stessa ora di domani, per un totale di ventiquattro ore.

Previsioni meteo e rischi segnalati sulla regione

Le misure adottate dai sindaci arrivano in seguito alle indicazioni sulla possibile intensificazione del maltempo, che comprende piogge persistenti, raffiche di vento, mareggiate e rischi idrogeologici, tra cui frane e smottamenti. La Protezione Civile sta monitorando costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico e fornirà aggiornamenti ai comuni in caso di variazioni o peggioramenti delle condizioni di rischio.

Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole

L’elenco dei territori che hanno già adottato l’ordinanza è in aggiornamento. Le decisioni riguardano principalmente le aree più esposte al maltempo.

Provincia di Napoli

Afragola

Cardito

Casoria

Castellammare di Stabia

Giugliano

Ischia

Meta di Sorrento

Massa Lubrense

Mugnano

Piano di Sorrento

Procida

Sant’Agnello

Siano

Vico Equense

Provincia di Salerno

Amalfi

Maiori

Nocera Inferiore

Siano

Scala

Provincia di Caserta

Mondragone