Scuole chiuse domani Calabria: allerta meteo, ecco dove non si farà lezione il 31 ottobre 2025

In alcune scuole domani non ci saranno le lezioni. Si tratta di decisioni prese in autonomia dai singoli istituti che approfittano della vigilia dell’1 novembre di sabato e del giorno di Halloween per concedere un giorno di vacanza in più e consentire un weekend lungo. Non si tratta di una festa nazionale (al contrario di quella di sabato, che però negli istituti che praticano la settimana corta viene persa) ma di un giorno di chiusura disposto dalle singole scuole.

I comuni della Calabria coinvolti

Altre rimarranno invece chiuse a causa del maltempo. E’ il caso di diversi comuni della Calabria, in particolare di alcuni comuni delle zone joniche della regioni, dove è stata proclamata allerta meteo. Sono previsti intense piogge e temporali che si intensificheranno dalle prossime ore.

Per questo la Protezione Civile regionale e il Centro Funzionale Multirischi Arpacal, hanno emesso un’allerta arancione per i settori jonici di Reggino, Catanzarese e Crotonese. Allerta gialla in tutto il resto della regione.

L’elenco completo

Allerta meteo che ha suggerito a diversi sindaci di tenere chiuse le scuole, per questioni di sicurezza, in ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre. Scuole chiuse a Catanzaro e in altri numerosi altri comuni nel Catanzarese come Botricello, Pentone, Chiaravalle, Gasperina, Fossato Serralta, Albi, Sellia Marina, San Vito sullo Ionio, Montepaone, Stalettì, Squillace, Torre di Ruggiero, Palermiti, Settingiano, Caraffa, Petronà e Borgia. Scuole chiuse anche a Soverato. Elenco che potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore se le condizioni meteo lo renderanno necessario. Per aggiornamenti si può fare riferimento ai siti ufficiali dei comuni di appartenenza che dovrebbero essere aggiornati in tempo reale.