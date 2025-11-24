Concorsi scuola PNRR3: ci sono le prime date di estrazione lettera per gli orali

Questa settimana prende il via il concorso docenti Pnrr 3 con le prime prove scritte messe in calendario dal ministero. Si comincia a fine settimana, il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria, poi la prossima settimana dal 1° al 5 dicembre tocca alla scuola secondaria che sarà coinvolta dalle prove scritte.

Il via agli orali

Per accedere alla prova orale, che verrà messa in calendario all’inizio del nuovo anno sarà necessario ottenere il punteggio minimo di 70/100. Sarà condizione necessaria ma non sufficiente, perché chi otterrà questo punteggio minimo, per passare alla fase successiva, dovrà anche collocarsi nel triplo dei candidati per ciascun posto o classe di concorso.

Gli orali poi prenderanno il via, come specificato nei bandi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria, una volta che l’USR avrà comunicato il punteggio minimo per il superamento della prova scritta per ciascuna classe di concorso.

Lo scioglimento della riserva

Sulla base di questi elementi, le commissioni una volta che si saranno formate potranno riunirsi e convocare i candidati. Si ipotizza che le prime convocazioni possano arrivare già entro fine anno, purché si riesca a farlo inviando comunicazione a ogni candidato almeno 15 giorni prima della data della prova. Questo potrebbe far slittare le convocazioni all’inizio del nuovo anno.

Per i candidati che partecipano alla prova scritta con riserva sarà possibile sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La procedura dell’estrazione della lettera consentirà di sapere con quale lettera dell’alfabeto si comincerà a convocare per le prove orali.

L’estrazione della lettera

Questa procedura può avvenire già nel corso della prova scritta o in un secondo momento. Una volta estratta, la lettere verrà resa nota sul sito dell’USR di riferimento in base alle aggregazioni per la prova orale. Nel frattempo arrivano già le prime comunicazioni relative alle estrazioni da parte di alcuni USR. L’ufficio scolastico della Puglia provvederà il prossimo 9 dicembre.