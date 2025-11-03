Riconoscimento 24 cfu già acquisiti: prima è necessario iscriversi ai percorsi formativi da 60 cfu

E’ già scattato il conto alla rovescia che porterà all’attivazione del nuovo ciclo di percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU. Con la fine della fase transitoria, l’abilitazione assume un ruolo sempre più centrale sia per ottenere il ruolo in caso di vittoria di concorso scuola sia per partecipare alle prossime procedure, come accadrà già in vista del prossimo Pnrr 3 di fine anno. Requisiti come laurea +24 cfu, infatti, non hanno più valore come titolo di accesso.

I quattro corsi disponibili

Non resta che attendere la pubblicazione dei bandi da parte delle università che hanno presentato l’offerta formativa al ministero e che consentiranno l’avvio del terzo ciclo relativo all’anno accademico 2025/26, non valido per l’accesso con riserva al Pnrr 3.

I corsi disponibili sono 4: percorso da 60 CFU ordinario per chi possiede il titolo di accesso all’insegnamento o è iscritto a un corso di laurea magistrale a ciclo unico (al 4° o 5° anno), percorso da 30 CFU per i docenti con tre anni di servizio (statali o paritari) negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico o docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis, percorso da 30 CFU destinato ai vincitori di concorso neoassunti PNRR con almeno tre annualità di servizio, di cui una specifica.

C’è poi il percorso 36 CFU riservato ai vincitori di concorso PNRR neoassunti in possesso dei 24 CFU o per ITP privi di tali crediti, cui si affianca il percorso ex articolo 13 del DPCM per gli abilitati o specializzati su sostegno che necessitano di ulteriore abilitazione. In questo caso, non ci sono limitazioni di iscrizione.

Il riconoscimento dei 24 cfu

Ai percorsi da 36 CFU possono iscriversi i docenti neoassunti 2025/26 da concorsi PNRR, in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e quelli senza i tre anni di servizio. Per questi ultimi non è richiesto il possesso dei 24 CFU.

Come detto sono rimasti fuori dal concorso Pnrr 3 i docenti in possesso di laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Per questi docenti serve l’iscrizione ai 60 CFU.

Una volta ammessi, avranno diritto al riconoscimento dei 24 CFU che comporterà una riduzione dei crediti da conseguire ma non uno sconto sul costo totale del percorso.