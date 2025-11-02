Tabella A concorso PNRR3: percentuali posti riservati nell’allegato A indicano i posti già coperti da riservisti alla data del bando

Nei prossimi giorni il ministero comunicherà ufficialmente le date per le prove scritte del concorso docenti Pnrr 3. Nei giorni scorsi si è chiusa la finestra temporale utile alla presentazione delle domande, e in queste ore è in corso la valutazione del numero di domande di partecipazione pervenute (che dovrebbe essere inferiore alle aspettative, secondo le anticipazioni raccolte dai indicati). Sulla base di queste valutazioni, il ministero deciderà se confermare o meno la prima indicazione che parlava dell’intenzione di collocare le prove scritte dell’ultimo concorso scuola in ambito Pnrr, il primo fuori dalla fase transitoria docenti, già a fine 2025, nel periodo che precede il Natale.

L’interpretazione della Tabella A

Nel frattempo ci sono alcuni aspetti che i partecipanti stanno vagliando, a cominciare dall’interpretazione della tabella A allegata al bando del concorso PNRR3 per docenti. Di particolare interesse le percentuali che attengono ai posti riservati dalla tabella stessa per il prossimo concorso scuola.

Il dubbio spesso riguarda se le percentuali presenti nell’allegato A facciano riferimento ai posti già occupati o a quelli ancora disponibili per i riservisti. Le percentuali inserite dal ministero nell’allegato A si riferiscono ai posti già coperti da riservisti alla data del bando. E’ quanto sancito dal DM.

Le altre riserve

Sono indicazioni utili a consentire ai diretti interessati di avere accesso alla situazione con la quale si devono confrontare, e che non si riferiscono necessariamente ai posti ancora disponibili.

Le riserve posti in relazione alle immissioni in ruolo sono riferite a legge 68/99, art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010, art. 1/9-bis DL 44/2023.

Il ministero assegna i posti utili alle categorie di riservisti rientrando nel massimo del 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo. Per procedere alle assunzioni dei riservisti previste dalla legge n. 68/99, si procede dando precedenza rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023. Ci sono anche le riserve riferite all’art. 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021. Sono riserve che si riferiscono solo ai concorsi PNRR. La percentuale di riferimento è del 30% dei posti per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto ed è un diritto riservato ai docenti in possesso del requisito dei tre anni di servizio.