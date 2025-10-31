Numero aperto per i prossimi Corsi Indire? Corsia preferenziale per gli esclusi dal primo ciclo

Non sarà necessario il numero aperto per i prossimi corsi Indire, che l’anno prossimo prenderanno il via per il secondo ciclo recentemente ufficializzato e già ampiamente annunciato in sede di presentazione dei nuovi percorsi per la specializzazione sul sostegno.

La precedenza nel secondo ciclo

I prossimi corsi indire, come quelli del primo ciclo saranno riservati sia a chi ha un titolo estero sia a chi è in possesso dei tre anni di servizio. A differenza del primo ciclo, ci sarà più possibilità di accesso considerato che chi è rimasto fuori avrà precedenza per il secondo ciclo, avendo già i requisiti.

Per questo non sarà necessario istituire corsi aperti, considerato che il rapporto docenti interessati alla partecipazione/posti disponibili non dovrebbe creare problemi per accedere. Secondo i sindacati, saranno davvero rare le situazioni che porteranno alcuni docenti a restare fuori nonostante la volontà di partecipare.

I nuovi requisiti allargati

Il secondo ciclo dei corsi Indire prevede la partecipazione dei docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto. Potranno partecipare anche i docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero e i docenti con un contenzioso pendente a giugno 2024 legato al riconoscimento del titolo. Si resta in attesa della decisione del ministero riguardante i punteggi per le Gps, che non dovrebbero essere uguali a quelli del Tfa.