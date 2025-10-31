Accesso idonei agli elenchi regionali: i vincitori del concorso docenti PNRR con le loro graduatorie lo bloccheranno

Il nuovo Pnrr 3 avrà un impatto importante sulle immissioni in ruolo in generale nei prossimi anni. In particolare, c’è il rischio che le graduatorie del concorso PNRR 3 possano in qualche modo frapporsi allo scorrimento delle nuove graduatorie regionali degli idonei.

La precedenza al Pnrr 3

E’ infatti inevitabile che si debba dare precedenza a tutti i vincitori del PNRR 3, le cui graduatorie dovranno essere prima esaurite. In caso contrario, non sarà possibile procedere con lo scorrimento degli idonei delle nuove graduatorie regionali.

Un meccanismo che inevitabilmente preoccupa quei docenti che fanno parte di classi di concorso dove sono stati banditi molti posti da destinare ai vincitori. A questo bisogna inoltre aggiungere che il ministero ha la priorità di smaltire le GAE e le graduatorie dei concorsi precedenti.

Le graduatorie da esaurire

Sono graduatorie che ciascuna per metà, rappresentano una realtà che va ad occupare i posti destinati alle immissioni in ruolo. Questo significa che gli idonei avranno possibilità di accedere alle assunzioni solo una volta che si sarà verificato l’esaurimento dei vincitori e delle vecchie graduatorie.