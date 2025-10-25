Abilitazione 30 cfu: niente 12,5 punti aggiuntivi per chi utilizza laurea e tre anni di servizio come titolo di accesso

Rischia di restare inutilizzato il titolo di 30 cfu da parte dei docenti che ne sono in possesso in vista dell’iscrizione al concorso scuola Pnrr 3 le cui domande di partecipazione si chiudono la prossima settimana, per la precisione il 29 ottobre. Il motivo è che il bando non prevede la possibilità di cumulare l’abilitazione da 30 CFU con l’accesso tramite laurea e tre anni di servizio.

Il valore dei 30 cfu

Questo dipende direttamente dalla normativa contenuta nel bando di concorso inerente il meccanismo che riguarda il valore e la spendibilità dei titoli di accesso e la loro incidenza sul punteggio del concorso. Una normativa che impedisce di sommare l’abilitazione da 30 CFU con l’accesso tramite laurea e tre anni di servizio.

Non è quindi possibile dichiarare il possesso dell’abilitazione con 30 cfu nel momento in cui si presenta domanda di partecipazione al concorso scuola Pnrr 3 con il possesso di laurea e tre anni di servizio.

No ai 12,5 punti

Chi accede con laurea e tre anni di servizio, al momento dell’iscrizione al concorso, dichiarando l’abilitazione da 30 CFU avrebbe potuto ottenere 12,5 punti. Ma la normativa non lo prevede, perché il bando sancisce che l’accesso al concorso può avvenire o con laurea e tre anni di servizio, o con abilitazione. Niente d fare dunque per chi sperava di cumulare i due titoli ai fini del punteggio.

Discorso analogo per le classi di concorso ordinarie come A11, A12, A27 e simili, dal momento che il sistema non consente nemmeno di inserire l’abilitazione nella sezione altri titoli valutabili. Discorso che non riguarda gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), che possono invece inserire l’abilitazione nella sezione B1.1.

La scelta del titolo di accesso

Ecco perché chi ha la doppia possibilità di iscrizione, deve valutare attentamente di quale usufruire per ottenere il miglior punteggio totale.