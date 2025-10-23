Concorso Pnrr 3, tutti i casi in cui basta il diploma per partecipare

E’ possibile partecipare al prossimo concorso scuola Pnrr 3 anche solo in possesso del diploma. Ci sono una serie di casistiche all’interno delle quali rientra questa possibilità che consente a chi ha questo requisito, entro il prossimo 29 ottobre, di presentare domanda di partecipazione per la procedura che dovrebbe prendere il via prima di Natale con le prove scritte, ancora da ufficializzare.

Diploma per i posti comuni

La partecipazione solo con il diploma è consentita sia dai bandi per la scuola dell’infanzia e primaria che da quelli per la scuola secondaria.

Per quel che riguarda la scuola primaria, è possibile partecipare al concorso per posto comune con diploma se si possiede uno di questi titoli purché sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002: Diploma magistrale con valore abilitante, Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, Diploma quadriennale e quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, Diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico.

Per quel che riguarda i posti comuni della scuola dell’infanzia valgono questi diplomi purché ottenuti entro l’anno scolastico 2001/2002: Diploma conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, Diploma conseguito a seguito della frequenza dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione, Diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico.

E’ possibile partecipare al concorso scuola Pnrr 3 per la scuola secondaria con il diploma solo se in possesso del diploma per posti d’insegnante tecnico-pratico. Una possibilità inizialmente concessa solo fino a fine anno ma che dovrebbe essere prorogata anche fino a fine 2026.

Diploma per il sostegno

Infine, per partecipare al bando di concorso per uno dei posti di sostegno, sia per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria, è possibile partecipare con il solo diploma purché si disponga di specializzazione sul sostegno per l’ordine di scuola di cui possiedono il diploma.