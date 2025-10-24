Calcolo punteggio titoli dichiarati Pnrr 3: niente simulatore, bisogna provvedere da soli

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande utili a partecipare al concorso scuola 2025 Pnrr 3, si pone per molti candidati il problema della mancata visualizzazione del punteggio da parte della piattaforma utile a raccogliere i dati dei candidati. Non è infatti previsto un calcolo automatico del sistema del punteggio complessivo di ogni candidati al momento della compilazione della domanda.

Niente simulatore come per le Gps

La piattaforma predisposta dal ministero non ha previsto questa possibilità che avrebbe richiesto l’installazione di un simulatore automatico del punteggio, sulla falsa riga di quanto predisposto in occasione della presentazione delle domande per le GPS. Per il concorso scuola Pnrr 3, invece, non è previsto che il sistema calcoli in automatico i punti relativi ai titoli dichiarati.

Non resta quindi che calcolare autonomamente questo tipo di punteggio, in modo da avere un’idea della propria situazione al momento della presentazione della domanda. E’ possibile provvedere in autonomia al calcolo del punteggio consultando la tabella allegato B al bando di concorso. Chi avesse difficoltà a provvedere autonomamente, ha sempre il piano B costituito dal rivolgersi al sindacato per assistenza.

Punteggio utile in un secondo momento

Come mai il sistema non provvede a comunicare in tempo reale il punteggio a chi inserisce i titoli? Il motivo principale è che si tratta di un’informazione che in questo momento sarebbe comunque superflua, perché il punteggio ha valore solo nel momento in cui si superano prova scritta e prova orale. In quel caso, diventerà importante, anzi decisivo conoscere il punteggio che influirà sull’ingresso in graduatoria.