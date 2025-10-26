Precari scuola, toccata quota 300mila con 360mila alunni disabili che non hanno diritto all’assistenza

Sigfrido Ranucci lancia l’allarme con dati preoccupanti per il sistema scuola: il mondo dell’istruzione italiano è caratterizzato da 300mila precari e 360mila alunni disabili senza assistenza adeguata.

300mila precari nella scuola

“La libertà di informazione serve a spiegare i motivi per cui accadono queste cose, perché e come si commettono circa 50mila reati all’anno contro l’ambiente che avvelenano il nostro futuro. Significa parlare del precariato, in tutte le attività, come nella scuola, dove ci sono circa 300mila precari tra insegnanti e non docenti”.

L’argomento è stato affrontato dal giornalista Rai in occasione della manifestazione della Cgil Democrazia al lavoro, in piazza San Giovanni a Roma. Presenti circa 200mila manifestanti che hanno voluto far sentire la propria voce nei confronti delle ultime decisioni del Governo. Ultime delusioni sono arrivate dalla Legge di Bilancio 2026.

Il problema della disabilità

Ranucci ha parlato di vari aspetti e di varie criticità dell’Italia, e anche della scuola all’interno della quale oltre 360mila alunni disabili non hanno diritto all’assistenza, con il mondo del sostegno in grande difficoltà.