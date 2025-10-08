Già firmato il decreto Pnrr 3, bando entro venerdì e poi via ai 20 giorni di tempo per le domande

Il ministero sorprende ancora e sarebbe prossimo alla pubblicazione del bando per il concorso scuola Pnrr 3. Lo sostiene oggi Orizzonte Scuola, spiegando che il bando potrebbe essere pubblicato nelle prossime ore.

I 20 giorni di tempo per le iscrizioni

E’ quanto emerso al termine dell’informativa sindacale sui percorsi abilitanti e l’avvio dell’anno scolastico. Il bando di concorso Pnrr3 dovrebbe essere pubblicato entro venerdì 10 ottobre. A quel punto scatterebbero i 20 giorni di tempo per la presentazione della domanda da parte dei docenti interessati.

La conclusione della finestra temporale dovrebbe quindi essere fissata per fine novembre. A sancirà l’imminenza della pubblicazione del bando di concorso il fatto che è già stato firmato il decreto autorizzatorio con il numero dei posti messi a bando (58mila), che conferma le cifre anticipate dal ministero ai sindacati nell’informativa di qualche giorno fa.

Prove scritte entro fine anno

Questo significa che da un momento all’altro il bando dovrebbe essere pubblicato su InPA. Questo significa che la proroga concessa dal ministero nelle ultime ore per la ricognizione delle aule informatiche utili allo svolgimento delle prove concorsuali per il 2025 non avrà impatto sulla pubblicazione del bando. Che doveva essere pubblicato a metà ottobre, o comunque entro la fine del mese, e che invece sta per arrivare addirittura nei primi dieci giorni del mese stesso.

Questo porta a pensare che dovrebbe essere confermata l’ipotesi in base alla quale le prove scritte del Pnrr 3 non dovrebbero essere messe in calendario a inizio 2026, come ipotizzato in un primo momento, ma potrebbero essere già svolte entro al fine dell’anno probabilmente a dicembre.

Assunzioni vincitori a settembre 2026

La priorità per il ministero è quella di concludere il concorso in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei vincitori entro l’inizio del prossimo anno scolastico, quindi settembre 2026. Ci si può iscrivere se in possesso di tre anni di servizio o abilitazione, non si può più partecipare con 24 cfu + laurea.