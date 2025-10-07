Terzo ciclo percorsi abilitanti 2025, importanti novità nella gestione delle classi di concorso per le università

Mentre il ministero è in attesa della presentazione da parte delle università interessate ad erogare i nuovi percorsi abilitanti del nuovo terzo ciclo per l’anno scolastico in corso, emerge una novità importante che andrà a caratterizzare questi corsi che per questioni di tempistiche non consentiranno gli iscritti di partecipare, nemmeno con riserva al prossimo concorso Pnrr 3 che verrà bandito nei prossimi giorni (probabilmente a fine ottobre).

Requisito per il Pnrr 3

I nuovi percorsi abilitanti, che costituiscono ormai di fatto l’unico canale di accesso ai concorsi scuola dopo la fine della fase transitoria (insieme ai tre anni di servizio, dopo l’abolizione del requisito dei 24 cfu + laurea) saranno caratterizzati per quel che concerne la formazione e l’abilitazione degli insegnanti in vista dell’anno accademico 2025/26 da una novità inerente i percorsi per le classi di concorso accorpate ai sensi del dm n. 255/2023.

Il decreto che regola i percorsi risale a quasi due anni fa, e nel frattempo il ministero ha attivato percorsi suddivisi per ciascuna classe di concorso. Questo però non ha inciso sulla validità dell’abilitazione conseguita in una classe di concorso anche nell’altra.

La previsione normativa per i percorsi abilitanti

Questo il dm DM n. 621/2024 inerente il primo ciclo percorsi abilitanti

“I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.”

La novità per le classi di concorso del terzo ciclo

Cosa cambia con questo terzo ciclo per le classi di concorso accorpate? La richiesta del MUR nei confronti delle università che stanno predisponendo l’erogazione dei corsi è quella di accreditare la nuova classe di concorso che deriva dall’accorpamento.

C’è tempo per le università interessate all’organizzazione dei percorsi abilitanti del terzo ciclo per presentare l’offerta formativa fino al prossimo 24 ottobre 2025.