Al via da oggi le domande per il bonus da 480 euro per docenti, educatrici, ATA, dirigenti scolastici e appartenenti al personale dell’amministrazione centrale e periferica

E’ possibile da oggi presentare domanda per l’ottenimento del bonus mamme lavoratrici, anche per le donne che appartengono al personale scolastico. Lo ha confermato ieri il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota che ufficializza anche per il 2025 la possibilità per le lavoratrici madri con tre o più figli che svolgono lavoro come docenti, educatrici e ATA di ottenere il bonus da 480 euro in un’unica soluzione.

Chi ne ha diritto

Possono usufruire del bonus anche dirigenti scolastici e appartenenti al personale dell’amministrazione centrale e periferica. Il bonus di 40 euro al mese, ma erogato in un’unica soluzione, corrisponde all’esonero dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

I requisiti per presentare domanda per il 2025 richiedono di appartenere alla categoria delle lavoratrici a tempo indeterminato e di avere tre o più figli. Il bonus vale fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Non bisogna aver presentato istanza nel 2024.

Come presentare domanda

Viene meno l’esonero per le lavoratrici con due figli. Il diritto previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge 213/2023, non è più in vigore.

Ma c’è comunque possibilità per le madri con due o più figli a tempo determinato e per le madri con due figli a tempo indeterminato (fino al compimento dei dieci anni del secondo figlio), di beneficiare dell’articolo 6 del decreto-legge 95/2025 (convertito nella legge 118/2025). Per questa categoria di lavoratrici, prevista una nuova misura di integrazione al reddito. La domanda andrà presentata sul sito Inps con modalità ancora da definire.

Anche in questo caso il bonus sarà equivalente a 40 euro al mese che verranno erogati in un’unica soluzione, a ridosso delle festività di Natale e comunque nel mese di dicembre, per un totale di 480 euro. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità specifiche per l’ottenimento di questo bonus, con modalità differenti rispetto alle lavoratrici con almeno due figli.