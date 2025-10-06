Concorso scuola Pnrr 3, fissata al 20 ottobre la scadenza per la procedura online sulla piattaforma ministeriale utile alle prove concorsuali

Nuova proroga per le operazioni utili al censimento e al collaudo delle aule informatizzate finalizzate allo svolgimento delle prove concorsuali per l’anno scolastico 2025-2026, e quindi anche del prossimo Pnrr 3 che dovrebbe essere bandito entro fine mese. La nuova scadenza fissata dal ministero è per il prossimo 20 ottobre 2025.

Le tempistiche del concorso scuola Pnrr 3

Una proroga che non dovrebbe incidere sulle tempistiche di attuazione del concorso scuola in programma a fine anno, le cui prove scritte dovrebbero essere calendarizzate a fine dicembre, in anticipo rispetto alle iniziali previsioni che parlavano di inizio gennaio.

Ma solo la pubblicazione del bando che dovrebbe uscire nelle prossime tre settimane, potrà fornire ulteriori certezze in merito. In ogni caso l’ufficialità della nuova scadenza è stata formalizzata nell’ambito di una nota ministeriale con la quale vengono ufficialmente prorogati i termini già fissati con il precedente avviso dell’11 settembre.

Grazie a questa procedura, il ministero mette nero su bianco la situazione inerente capienza e caratteristiche tecniche delle aule digitali nelle scuole. Le informazioni riguardano anche gli spazi non disponibili per l’utilizzo.

Procedura online

Tutta la procedura viene gestita telematicamente con la piattaforma online appositamente predisposta dal Ministero, accessibile all’indirizzo: https://prove.concorsi.istruzione.it.

La compilazione dei dati sulla piattaforma è già possibile dallo scorso 15 settembre, quando è stata aperta la possibilità da parte del Responsabile d’istituto di trovare riscontro delle aule già censite nell’ultimo concorso. Manca però l’indicazione del numero di postazioni che bisogna inserire nuovamente.

Gli adempimenti necessari

La procedura serve sia a confermare o modificare i dati già presenti sia a inserire eventuali nuove aule informatiche a disposizione dell’istituto. Con l’occasione, si approfitta anche per registrare i Responsabili tecnici d’aula. Procedura che richiede l’inserimento di nome, data di nascita, codice fiscale, email e numero di telefono.