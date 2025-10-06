Aggiornamento Gps 2026: avranno diritto a 12 punti in più in elenco i docenti che hanno prestato servizio civile nazionale anche non in costanza di nomina

Sarà ancora regolamentato da una nuova ordinanza, ma nella primavera del 2026 è confermato l’aggiornamento biennale delle Gps dopo la riapertura degli elenchi aggiuntivi per l’inserimento in coda alla prima fascia di quest’anno. Una delle novità, molto discussa, sarà quella della possibilità di inserire il Servizio Civile Nazionale nella domanda del prossimo anno, che consente di ottenere i 12 punti previsti per il servizio della durata di un anno.

Diritto a 12 punti

Possibilità riservata anche a chi si è inserito quest’anno negli elenchi aggiuntivi per le proprie classi di concorso. Chi dispone di un anno di servizio, in base alla normativa vigente, avrà diritto a 12 punti.

Sono le novità introdotte dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”). Novità che consentono di estendere la riserva del 15% anche ai volontari del servizio civile nazionale.

La normativa ha valore a partire dallo scorso 15 marzo 2025, questo significa che l’aggiornamento del 2026 rientra tra le procedure nelle quali inserire il servizio civile nazionale tra i titoli valutabili.

La sentenza

Il riconoscimento dei punti anche per il servizio civile nelle graduatorie docenti è la diretta conseguenza della sentenza emessa lo scorso 12 maggio 2025 dal il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis).

In base alla sentenza, il Servizio Civile Universale è stato equiparato al servizio militare obbligatorio, e quindi si può sfruttare per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per ottenere 12 punti. Vale anche se prestato non “in costanza di nomina”, quindi al di fuori di un contratto di insegnamento.

Il prossimo aggiornamento delle gps del 2026 sarà regolamentato ancora una volta da un’ordinanza che verrà emessa prima dell’aggiornamento stesso, essendo stato prorogato un nuovo regolamento almeno fino al 2028, tra le proteste dei sindacati che lo leggono come un voler disertare il tavolo di confronto su temi di discussione.