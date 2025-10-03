Area riservata per la posizione idonei Pnrr 1: corsa contro il tempo per l’attivazione prima della scadenza delle iscrizioni al Pnrr3

Gli idonei del concorso Pnrr1 sono ancora in attesa di poter verificare personalmente il risultato delle loro prove concorsuali, leggendo nell’area riservata la loro posizione. In un primo momento, non era prevista la figura dell’idoneo, cosa che poi il Governo è riuscito a ottenere.

L’accesso all’area riservata

Questo ha comportato una serie di questioni da risolvere prima di poter attivare nell’area riservata, come annunciato in un primo momento all’indomani delle nuove norme su scorrimento idonei al 30% e graduatorie regionali, la possibilità di visionare la propria posizione in graduatoria.

L’obiettivo del ministero è continuare a lavorare per consentire di fornire queste informazioni prima della scadenza delle iscrizioni al prossimo Pnrr3. Sarebbe un’informazione importante, che consentirebbe agli idonei che sperano nell’assunzione tramite scorrimento di graduatoria, di capire se ci sono prospettive concrete o se la posizione in graduatoria suggerisce di prendere parte a un nuovo concorso.

L’iscrizione al Pnrr 3

Obiettivo dunque attivare area riservata con graduatorie di idonei prima del prossimo Pnrr 3 (il bando dovrebbe essere pubblicato entro fine ottobre, con finestra temporale poi di 20 giorni per le iscrizioni dei candidati). Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

L’onorevole Pittoni ha parlato anche delle altre proposte, sotto forma di emendamenti, che verranno discusse la prossima settimana. Secondo Pittoni, gli emendamenti si avviano verso il traguardo. C’è ottimismo, nonostante la necessità di doversi destreggiare tra Commissione europea da una parte e ministero dell’Università e della Ricerca dall’altra.

Obiettivi vicini al traguardo

La buona notizia è che la quasi totalità delle proposte alle quali il Governo ha lavorato in questi mesi (estensione corsi Indire, proroga assunzioni su sostegno da GPS, salvaguardia validità titolo ITP e copertura posti degli idonei rinunciatari praticabile solo per il Pnrr3), sono in dirittura d’arrivo.