Prossimo concorso scuola 2025: Pnrr3, ci sono già i requisiti di partecipazione

E’ già tempo di pensare al prossimo concorso scuola, previsto nel 2025, probabilmente a fine anno. Si tratta del Pnrr3, procedura che concluderà il trittico di concorsi che il ministero deve necessariamente attuare per mantenere gli impegni presi con l’unione Europea. Non è ancora certa la data di pubblicazione del bando ne tantomeno il periodo in cui il concorso scuola si svolgerà. Molto dipenderà dalle tempistiche di conclusione di quello in corso, il Pnrr2. Il ministero spera che il nuovo regolamento che riduce di molto il numero di accessi all’orale, ossa consentire una conclusione più rapida della procedura rispetto al Pnrr1.

Quando si terrà

In questo caso il bando potrebbe arrivare già in estate. In ogni caso, le prove dovrebbero svolgersi tra autunno e fine anno, comunque entro il 2025, come da impegni presi con Bruxelles per rispettare il piano di assunzioni.

Quel che è certo, in attesa del bando, è che si tratta di un concorso che non fa più parte della fase transitoria del reclutamento, e per quel che concerne i requisiti, sarà fondamentale il ruolo dell’abilitazione da 30 CFU.

I requisiti

Questo perché tutti i concorsi appartenenti alla fase ordinaria consentono l’accesso con due sole tipologie di requisiti: tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui si concorre o possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Gli specializzati sul sostegno che si iscrivono a un corso da 30 CFU ai sensi dell’articolo 13 possono ottenere l’abilitazione utile per partecipare al concorso, ma deve essere specifica per la classe di concorso di riferimento.

E’ chiaro ormai come, l’abilitazione sia un requisito imprescindibile per chi non può vantare i tre anni di servizio richiesti dalla normativa vigente.