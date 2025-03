Percorsi abilitanti 2025: ecco le date di conclusione dei corsi, con l’obiettivo di partecipare al concorso scuola Pnrr3 tra estate e autunno

L’inizio dei percorsi abilitanti non è l’unica informazioni prioritaria in questo inizio di primavera che porta alla fine dell’anno scolastico. Diventa infatti sempre più importante, considerati i ritardi che si stanno accumulando, capire quando le università riusciranno a concludere i percorsi.

Le prime indicazioni

Il ministero nel decreto che sancisce l’avvio dei percorsi abilitanti del secondo ciclo non ha fornito alcuna indicazioni in merito, e questo costituisce un problema cui fortunatamente stanno ponendo rimedio individualmente gli atenei coinvolti nell’avvio dei percorsi. L’unica certezza al momento che in vista delle prossime scadenze, ci sono delle date oltre le quali non si può andare. A cominciare dalla necessità per molti docenti di prendere parte all’Iscrizione nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025/26. Per rientrare negli aventi diritto, il titolo dovrà essere conseguito entro il 30 giugno 2025.

Le scadenze

Cosa che diventa sempre più difficile ogni giorno di ritardo che si accumula. Nel frattempo alcune Università stanno proponendo alcune date. I percorsi, in base alle indicazioni degli atenei, si concluderanno entro luglio/agosto i 30/36 CFU, entro dicembre i 60. In ogni caso per conoscere le singole date di fine percorsi, si può fare riferimento alle pagine delle Università, considerato che sono comunque indicazioni ancora provvisorie.

Il Pnrr3

Per molti docenti il conseguimento dell’abilitazione diventa prioritaria per poter partecipare al prossimo concorso PNRR3, per il quale non c’è ancora una data certa ma che si dovrebbe tenere tra la prossima estate e l’autunno. Non è escluso però che il ministero decida di adattare la data alla conclusione dei percorsi per consentire la partecipazione del maggior numero di docenti possibile, fermo restando la necessità di rispettare gli impegni presi con l’Ue in ambito Pnrr.