In arrivo la proroga fino a fine 2026 per la partecipazione ai concorsi scuola con il Diploma Itp, al Pnrr3 è già possibile

Entro l’8 novembre i diplomati Itp sapranno se il loro titolo avrà validità per l’accesso ai concorsi scuola fino al 31 dicembre 2026. Per il momento questi docenti hanno la certezza di poter partecipare al prossimo concorso Pnrr 3, che verrà bandito nelle prossime settimane e che dovrebbe vedere le prove scritte messe in calendario già entro la fine dell’anno.

L’emendamento Lega-FI

Ma se dovesse passare anche l’emendamento di Fratelli d’Italia e Lega al Decreto Scuola n. 127/2025, ci sarebbe un’ulteriore proroga che consentirebbe fino al 2026 di usufruire di questo titolo di accesso, con la validità del diploma ITP tecnico professionale per l’accesso al reclutamento nelle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017 che verrebbe estesa di ulteriori dodici mesi.

La possibilità attuale, invece, di partecipare con diploma Itp agli attuali concorsi scuola era arrivata mediante il Decreto Milleproroghe 2025 che aveva consentito una prima proroga al 31 dicembre 2025. Proroga che adesso consentirà la partecipazione dei diplomati ITP al prossimo concorso PNRR3.

Diplomati Itp in bilico

Ora si prova ad andare oltre, nell’ambito di una serie di emendamenti che sono stati presentati nelle ultime ore al Decreto scuola su Riforma Esami di Stato e avvio a.s. 2025/26.

Emendamenti su diversi argomenti, ma che nelle intenzioni di Lega e Fratelli d’Italia dovrebbero tutelare anche questi docenti sempre in bilico tra la partecipazione ai concorsi e l’annullamento della validità del loro titolo conseguito negli anni passati.

L’emendamento propone sostituire le parole “31 dicembre 2025” dell’ all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 con «31 dicembre 2026».

I prossimi passaggi

Adesso per sapere se questi emendamenti diventeranno operativi, bisognerà aspettare che si completi l’iter del Decreto Scuola con il vaglio dell’ammissibilità. Una volta che dovessero entrare nel testo modificato, potranno essere votati. In ogni caso la scadenza è fissata all’8 novembre 2025.