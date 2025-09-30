Secondo ciclo Indire sostegno, varrà anche 2024/25 e servizio utile negli ultimi 8 anni: gli emendamenti al decreto scuola

Si avvicina l’annuncio di un secondo ciclo di percorsi Indire finalizzati alla specializzazione sul sostegno di triennalisti e specializzati estero. Nuovi emendamenti Lega – FdI al Decreto Scuola introducono novità annunciate già nelle scorse settimane. Innanzitutto sarebbe valido anche l’a.s. 2024/25 nel computo del servizio utile, allo stesso tempo arriverebbero agli ultimi 8 gli anni utili per perfezionare il requisito. L’emendamento prevede anche che venga spostata al 24 aprile 2025 la data per il titolo estero.

Le nuove regole per il secondo ciclo

L’emendamento analogo al Decreto Scuola n. 127/2025 Riforma Esami di Stato e avvio a.s. 2025/26 Paganella della Lega e Bucalo di Fratelli d’Italia riguarda quindi il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Consentirebbe di avviare il secondo ciclo Indire e Università, come del resto era stato da subito messo in preventivo dal ministero in occasione dell’avvio del primo ciclo, per ricomprendere tutti quei candidati che per poco non erano riusciti a perfezionare i requisiti di accesso, restando esclusi.

Gli emendamenti consentirebbero maggiori tempi di realizzazione per il perfezionamento dei requisiti consentendo a una platea più ampia di partecipanti di potersi iscrivere.

In attesa della proroga per la prima fascia gps sostegno

Con questi emendamenti i interverrebbe sull’inclusione dell’anno scolastico 2024/25 nel computo del conteggio delle tre annualità specifiche per l’accesso. Verrebbe modificato anche il limite temporale entro il quale perfezionare il servizio ampliato ad otto anni. Infine il 24 aprile 2025 diventerebbe data spartiacque per l’accesso ai percorsi art. 7 per specializzati estero, tramite rinuncia al contenzioso.

Come per l’emendamento che consentirebbe la proroga al 2026 delle assunzioni su posto sostegno da GPS prima fascia e mini call veloce, i prossimi passaggi burocratici prevedono la verifica dell’ammissibilità e il voto. La scadenza per la conversione del decreto in Legge è l’8 novembre.