Indire, il prossimo 26 settembre chiusura ufficiale della piattaforma online per i neoassunti dell’anno scolastico 2025

Ancora quattro giorni di tempo prima della chiusura di Indire per quel che riguarda la piattaforma destinata online ai docenti neoassunti lo scorso anno scolastico. E’ bene sottolinearlo, non si tratta dell’ambiente riservato ai docenti neoassunti quest’anno, ma quelli che lo sono stati all’inizio dello scorso anno scolastico, concluso a giugno 2025.

La chiusura della sezione

La nota è stata pubblicata dallo stesso Indire che con una comunicazione apposita ha confermato la volontà di non rendere più disponibile la sezione online pensata per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2024/2025. C’è ancora qualche giorno di tempo per chi avesse parte della sezione, considerato che l’accesso sarà precluso a partire da sabato prossimo: la piattaforma infatti sarà disponibile fino a venerdì 26 settembre 2025.

Chi vorrà consultare la sezione dopo quella data, sarà impossibilitato nel farlo.

Con l’occasione Indire ha provveduto a comunicare ai docenti tutor che non avessero ancora scaricato il proprio attestato la necessità di provvedere quanto prima. La scadenza per perfezionare questa operazione è sempre la stessa. Chi non dovesse fare in tempo, dopo quella data riscontrerà la chiusura dell’ambiente e non sarà più in grado di recuperare i documenti.

La piattaforma del nuovo anno

Un avviso rivolto specialmente a chi ha svolto attività di accompagnamento e tutoraggio durante il percorso formativo. Questo il messaggio di Indire: “Grazie a tutte e a tutti per il percorso condiviso: ci ritroveremo presto con l’apertura dell’ambiente per l’anno scolastico 2025/2026”.

L’unica certezza per il momento è la chiusura del 26 settembre della fase operativa delle attività relative all’anno scolastico 2024/2025. A breve verrà messa in funzione la piattaforma valida per l’avvio del nuovo percorso destinato al corrente anno scolastico.