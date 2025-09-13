Nomine Gps secondo bollettino, molti docenti scavalcati per colpa della cattiva gestione dell’opzione COE nelle max 150 preferenze

Le lamentele dei docenti non riguardano solo l’essere stati saltati nel bollettino zero (situazione che riguarda i docenti destinatari di conferma sul sostegno) o il primo bollettino in cui ambiscono a una supplenza gli insegnanti con una buona posizione in graduatoria.

I casi del secondo bollettino

Molti docenti stanno lamentando di essere stati saltati anche nel secondo bollettino, e non riescono a darsi una spiegazione. Particolarmente intricata, almeno dal proprio punto di vista, la situazione di chi non ha ottenuto un incarico nonostante abbia indicato nella domanda per le max 150 preferenze tutti i distretti e le tipologie di contratto, fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, dell’intera provincia.

Una scelta che non tutti fanno, perché significa poi assumersi il rischio di ottenere una supplenza anche lontano da casa, e di doverla accettare per non incorrere in sanzioni. Sta capitando nel secondo bollettino GPS che una cattedra oraria esterna su due comuni sia stata assegnata a un docente peggio posizionato in graduatoria rispetto a un collega. Come è possibile? Come sempre chi è vittima di queste situazioni invoca gli errori dell’algoritmo.

La sezione cattedra orario

E invece dipende dalla normativa che disciplina la sezione “cattedra orario”, della scelta delle 150 preferenze per gli incarichi di supplenza da GPS. Alcuni docenti hanno flaggato solo la voce stesso comune o solo diverso comune, altri entrambi. Lo spiega Tecnica della Scuola.

Altri ancora non hanno flaggato nulla. Quali sono le conseguenze di queste diverse scelte? Chi non ha flaggato nulla ha espresso una preferenza che equivale a rinunciare a un certo numero di cattedre che l’ufficio scolastico ha predisposto come cattedre orarie. Sono cattedre con completamento in altra scuola dello stesso comune o comuni differenti.

Chi nella propria classe di concorso e provincia dispone di alcune cattedre COE (cattedra oraria esterna), se non flagga nulla ha rinunciato a quelle possibili convocazioni. Questo consente a un collega peggio posizionato in graduatoria di scavalcare.

La selezione multipla

Chi invece ha flaggato solo la voce stesso comune, avrà diritto solo a cattedre orarie nello stesso comune. Questo dà diritto a un massimo di tre titolarità in scuole diverse, nello stesso comune. Vengono eliminate dal sistema tutte le COE su comuni diversi. Comporta la rinuncia a una parte delle COE che l’ufficio scolastico aveva previsto in organico. Invece chi le seleziona entrambe prenderà parte all’assegnazione degli incarichi per le COE create all’interno dello stesso comune o su più comuni.