Concorso Pnrr 3, niente bando nelle classi di concorso dove c’è capienza nelle graduatorie di concorso già bandite in precedenza: la richiesta Flc Cgil

Fallimento del sistema di assegnazione delle supplenze mediante algoritmo e netta opposizione al prossimo bando di concorso Pnrr 3. I sindacati, nello specifico Flc Cgil, mette il ministero davanti alle proprie responsabilità evidenziando tutte le falle che, secondo il sindacato, presenta l’attuale sistema di reclutamento scolastico.

Il bando Pnrr 3

In questo senso la richiesta è di un’immediato aumento degli organici unito alla revisione delle procedure di reclutamento. Che a fine anno ci sarebbe stato il Pnrr 3 era cosa nota. Ma alla luce degli ultimi sviluppi, l’ennesimo concorso scuola ravvicinato sembra davvero fuori luogo alla luce delle graduatorie piene di idonei che hanno superato i concorsi ordinari.

La richiesta è di non bandire il PNRR 3 almeno nelle classi di concorso in cui si riscontra una capienza nelle graduatorie di concorso già bandite in precedenza.

Altro motivo di critica la recente decisione di prorogare lo strumento dell’ordinanza per il prossimo aggiornamento delle graduatorie Gps in vista del prossimo anno. La sensazione dei sindacati è la mancanza di volontà del ministero di confrontarsi sule questioni più delicate per le quali si chiede una revisione.

Le altre questioni in sospeso

A questo punto ci sarà da capire se si riuscirà a risolvere la questione dell’equiparazione dei punteggi dei titoli abilitanti per gli ITP e i docenti di profilo A.

Per le graduatorie di sostegno al momento a fronte di una stessa abilitazione all’insegnamento vengono attribuiti punteggi diversi per ITP e docenti di profilo di profilo A.

Non convince ancora il meccanismo dell’algoritmo, che scavalca docenti ben posizionati in graduatoria considerandoli rinunciatari perché impossibilitati ad accettare sedi troppo scomode.