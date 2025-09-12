Scuola, entro il 30 settembre obbligo di dichiarare i servizi su Istanze online

Anche i docenti neoassunti che non hanno servizi da dichiarare entro fine mese devono presentare dichiarazione su Istanze Online. Lo prevede l’articolo 145 del DPR n. 1092/1973, che disciplina gli adempimenti a carico dei docenti al primo anno di ruolo. Tra questi, l’obbligo di dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato.

I servizi da dichiarare

La procedura telematica chiude la propria finestra temporale a fine mese, ma è già possibile procedere con l’invio dell’istanza.

Ma quali generi di servizio bisogna dichiarare nella domanda? Partendo dal presupposto che la dichiarazione va resa anche se non si avesse nulla da dichiarare, sono ricompresi nella dichiarazione servizi prestati come il servizio militare o ad altri enti pubblici. Nella dichiarazione, vanno ricompresi anche i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13.

La scadenza di fine mese non è casuale, perché coincide con il massimo dei trenta giorni utili per presentare la domanda dalla presa di servizio, entro il primo mese quindi da quando si entra in ruolo. La disciplina è l’articolo 7 della legge n. 444/1985. I neoassunti nell’a.s. 2025/26 che hanno preso servizio il 1° settembre hanno come ultimo giorno disponibile il 30/09/2025.

L’equivoco

Presentando questa domanda non si ritiene assolta la domanda per la ricostruzione di carriera. In questo caso, infatti ci si riferisce alla necessità di farsi riconoscere i servizi prestati. Domanda che infatti si presenta solo a compimento del superamento dell’anno di prova. Domande che possono sembrare simili ma che non lo sono.

In ogni caso ogni dettaglio apparirà più chiaro nel momento in cui si provvede a collegarsi su Istanze Online, dove c’è l’apposita sezione dedicata alla compilazione dei servizi, comprendente questa precisazione.

L’avviso

L’avviso:

“La compilazione della presente dichiarazione risponde all’obbligo, per il dipendente statale, di dichiarare per iscritto, all’atto dell’assunzione in servizio, tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Si precisa che per la valutazione dei servizi o periodi su indicati, è necessario aver presentato la richiesta di Ricostruzione Carriera, in modalità cartacea o tramite apposita istanza online”.