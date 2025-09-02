Docenti rinunciatari per sedi non espresse: esclusione dalle successive nomine GPS ma non per altre classi di concorso

La beffa per chi viene “saltato” dall’algoritmo è il rischio di essere considerati rinunciatari per le sedi non indicate. E’ il meccanismo dell’algoritmo, che si base inevitabilmente sulle preferenze espresse in sede di presentazione delle 150 preferenze e le incrocia con punteggio dei partecipanti e sedi disponibili.

La precedenza a chi è dietro in graduatoria

Questo significa che non sempre chi viene saltato dall’algoritmo può rientrare nel secondo bollettino. Dipende in definitiva dal motivo per cui si è stati realmente saltati. In molti casi, docenti che si lamentano con gli uffici scolastici ritengono di essere stati ingiustamente scavalcati da docenti posizionati peggio in graduatoria per un errore dell’algoritmo, mentre molto spesso si tratta di una situazione comune per cui hanno avuto la precedenza riservisti che hanno avuto accesso a quote di riserva.

Se accade questo, significa che l’algoritmo non ha ancora analizzato tutte le posizioni ma ha dato semplicemente precedenza a chi ne aveva diritto. Discorso diverso invece se l’algoritmo ha già esaminato tutte le preferenze.

La sanzione per rinuncia implicita

In quel caso, se il candidato non ha ottenuto alcuna cattedra, significa semplicemente che quando è stato il suo turno non erano disponibili le preferenze espresse. Per le altre sedi disponibili, il candidato è stato ritenuto passibile di sanzione, quella inserita nell’art. 12, comma 4 dell’O.M. 88/2024.

Una sanzione che viene confermata di anno in anno, e che è già stata applicata nelle ordinanze precedenti. Cosa comporta questa sanzione? Che il docente viene considerato rinunciatario per le sedi non indicate. Se si configura questa fattispecie, scatta l’esclusione dalle successive nomine GPS per quella specifica classe di concorso.

Le possibilità residue

Per il docente in questione dunque nessuna possibilità di ottenere incarichi per il prossimo anno? No, perché si può sempre accedere a supplenze da graduatoria d’istituto o da GPS per altre classi di concorso o tipologie di posto.