Le nuove convocazioni per le supplenze da prima e seconda fascia 2025, gli elenchi aggiornati per il personale ATA

In attesa che si sblocchi l’avvio dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze riservate ai docenti, ha già preso il via la procedura utile a conferire gli incarichi a tempo determinato al Personale Ata. Procedura che ha messo la freccia e imboccato la corsia di sorpasso dopo le lungaggini e i ritardi che avevano caratterizzato le operazioni per le immissioni in ruolo, facendo temere ritardi che potevano rendere incompatibili e assegnazioni con le tempistiche di presa di servizio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, ormai alle porte.

Gli incarichi e la presa di servizio

In quest’ultima settimana di agosto, sta proseguendo la pubblicazione, con aggiornamenti quotidiani, degli elenchi da parte degli Uffici scolastici provinciali. Le pubblicazioni contengono le note con le convocazioni per le supplenze da prima e seconda fascia ATA.

Grazie a queste assegnazioni, sarà possibile per le scuole andare a occupare i contratti a tempo determinato rimasti finora vacanti in vista dell’anno scolastico 2025/26, in modo da assicurare la presa di servizio in tempo utile e garantire il corretto avvio del nuovo anno scolastico.

La pubblicazione degli avvisi sul sito Usp

Come avviene per i docenti, se risulteranno esaurite queste graduatorie, si passerà alle convocazioni da graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia. Per i docenti dopo le graduatorie di istituto si passa all’interpello, che dall’anno scorso ha preso il posto delle domande di messa a disposizione.

Ogni giorno l’elenco delle pubblicazioni viene aggiornato con le nuove assegnazioni. In ogni caso è bene non fare riferimento solo a questo tipo di elenco e di comunicazione ma consultare sempre gli avvisi sul sito dell’USP di proprio interesse, ricordando che la ricezione della mail di convocazione potrebbe essere sempre soggetta a contrattempi che ne possono inficiare la corretta visualizzazione. Ecco le convocazioni e i posti disponibili per le supplenze ATA 2025/26.