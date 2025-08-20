Iniziata la scelta scuole della Fase 2, assegnazione d’ufficio in coda a chi non presenta la domanda

E’ già iniziata la Fase 2 relativa alla Mini call Veloce avviata da parte degli Uffici Scolastici, utile al conferimento dei posti su sostegno da GPS e fascia aggiuntiva in vista del prossimo anno scolastico 2025/26. Questa fase è la più importante ed è riservata ai docenti che sono stati individuati come destinatari di un sede. Con la fase due, dopo la pubblicazione delle graduatorie si passa alla scelta della scuola.

La scelta della sede

E’ la fase decisiva per i docenti, che devono giocarsi al meglio le possibilità di ottenere la sede più in linea possibile con le proprie esigenze.

La FASE 2 consente ai docenti destinatari di nomina di inserire in ordine di preferenza le sedi desiderate. In questa fase si dovrebbero inserire tutte le sedi in cui poi si è disposti a lavorare, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali, oltre che logistiche. L’ordine di preferenza serve proprio a provare a ottenere le migliori sedi possibile in base alle proprie esigenze, lasciando negli ultimi posti quelle meno gradite.ù

Le scelte puntuali

Nella fase 2 si può poi selezionare il comune di preferenza per l’assegnazione. Questa sezione serve nel caso un cui non siano più disponibili sedi nelle scuole indicate puntualmente. La procedura prevede infatti che il docente destinatario di nomina se non indica tutte le sedi previste, ne riceve una d’ufficio nel caso in cui non ci siano altri posti disponibili nelle scuole indicate.

L’assegnazione d’ufficio avverrà una delle restanti sedi nella provincia. Infine, nella fase due si può inserire l’eventuale disponibilità alla nomina anche su Cattedre esterne. C’è anche la possibilità di inserire altre tipologie di scuole. E’ il caso di scuole carcerarie, ospedaliere, adulti, liceo europeo.

L’assegnazione d’ufficio

La priorità per l’assegnazione della sede in questa fase riservata a chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Devono però presentare in allegato alla domanda, idonea documentazione.

L’assegnazione d’ufficio scatta anche per chi non presenta la domanda della FASE 2 alle condizioni indicate l’Ufficio Scolastico. Assegnazione che avverrà in coda a coloro che hanno effettuato regolarmente la scelta con la FASE 2.