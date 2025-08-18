I partecipanti alla mini call veloce possono ricevere assegnazione d’ufficio solo per le sedi all’interno della provincia scelta

Ultimo giorno per la presentazione delle domande per partecipare alla mini call veloce sostegno domani 19 agosto, dopodiché le attenzioni dei partecipanti saranno rivolte tutte alle convocazioni da parte degli uffici scolastici dei candidati che avranno diritto a scegliere una sede.

Da sabato via all’algoritmo 2025

Tutti gli altri, se non saranno considerati rinunciatari, potranno sperare nelle prossime procedure previste, a cominciare dall’avvio dell’algoritmo 2025 per le supplenze (si comincia sabato 23, ma solo per il bollettino zero riservato ai destinatari di richiesta di continuità sostegno da aprte delle famiglie per gli alunni già seguiti lo scorso anno).

Dopodiché ci saranno altre opportunità di ottenere un incarico a tempo determinato: il riferimento è alle graduatorie di istituto e agli interpelli, che anche quest’anno dopo l’esordio dello scorso anno, avranno precedenza rispetto alla messa a disposizione.

Il rischio di rinuncia

I docenti più prudenti, per esigenze lavorative e personali, hanno optato per l’inserimento di una sola provincia all’interno della domanda per la minicall veloce. Chi ha fatto questa scelta riduce al minimo il rischio di rinuncia, ma naturalmente vede ridursi drasticamente le possibilità di convocazione. Nel caso in cui al momento della nomina non ci siano più posti disponibili, non si avranno altre possibilità di assegnazione.

L’assegnazione d’ufficio

Non è prevista dunque un’assegnazione d’ufficio in un’altra provincia della stessa regione. La provincia utile alla nomina è una scelta che può fare solo il candidato. E’ selezionabile, solo se al momento della domanda dispone di almeno una disponibilità.

Ma può capitare che al proprio turno non ci siano più posti in quella provincia. Questo non consente di essere assegnati d’ufficio a un’altra provincia della stessa regione. Infatti l’assegnazione d’ufficio può avvenire solo per le sedi all’interno della provincia scelta.